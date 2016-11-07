Павличенко и Иванова выиграли контрольную тренировку в Кенигзее

Главный тренер сборной России Альберт Демченко сообщил, что Семен Павличенко и Татьяна Иванова стали победителями в соревнованиях на одноместных санях на контрольной тренировке команды, проведенной на этапе подготовки в Кенигзее.

Национальная команда начала подготовку в Германии 1 ноября и будет тренироваться на трассе чемпионата Европы 2017 года еще на протяжении недели. По ее результатам определится состав сборной России для выступления на стартовых этапах Кубка мира.

- Контрольную тренировку у мужчин, состоявшуюся вчера на трассе в Кенигзее, по сумме двух проведенных заездов выиграл Семен Павличенко, - приводит "Р-Спорт" слова Демченко. - Второй результат показал Роман Репилов, третий - Степан Федоров, четвертый - Александр Степичев, а пятый - Максим Аравин. Александр Перетягин не принимал участия, потому что у него в прошлом году на этой трассе было очень сильное падение. Он пока восстанавливается и в этот раз проводил прикидки с женской точки старта.

В соревнованиях у женщин победила Татьяна Иванова, второй стала Екатерина Батурина, а третьей - Екатерина Катникова. Виктория Демченко вчера не очень хорошо себя чувствовала и выполнила только один заезд, от второй попытки мы ее освободили.

Первое место в состязании двухместных экипажей заняла двойка Андрей Богданов/Андрей Медведев. Вторым стал экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова, а третье место занял тандем Владислава Южакова и Юрия Прохорова.