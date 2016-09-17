Павличенко и Иванова стали обладателями премии "Золотые сани"

В Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта "Золотые сани". Премии удостоены Семён Павличенко, Александр Демченко и другие спортсмены.

В номинации "Лучший спортсмен" победителем стал Семён Павличенко, спортсменкой года - Татьяна Иванова. Лучшим специалистом признан Дмитрий Касаткин. "Надежду года" возлагают на Романа Репилова, "Прорывом года" назван Александр Егоров. "За развитие санного спорта России" премии "Золотые сани - 2017" удостоен коллектив Института механики МГУ. Победителем в номинации "Признание президента" стал Олег Демченко. (Любовь КОНЯЕВА)