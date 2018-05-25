Обязанности главного тренера сборной будет выполнять тренерский совет ФССР

Обязанности главного тренера сборной России по санному спорту в новом сезоне возьмет на себя тренерский совет ФССР, сообщает официальный сайт организации. С 2015 года этот пост занимал Альберт Демченко.

Сегодня, 25 мая, состоялось первое заседание Президиума Федерации санного спорта России нового созыва. Президент ФССР предложила в сезоне-2018/19 возложить функционал управления сборной командой России на тренерский совет федерации

В данном случае усилится роль правления тренерского совета. На должность председателя Наталией Гарт была выдвинута Вера Бардина, заместителями председателя назначены старший тренер Сергей Чудинов и тренер Дмитрий Касаткин, а также тренер сборной Гела Георгобиани.

- Убеждена, что данная форма работы на сегодняшний день для ФССР является оптимальной. Четкое закрепление каждого спортсмена за определенным тренером, ответственным за его общефизическую, ледовую, роликовую подготовку и спортивный инвентарь, а, следовательно, повышение уровня личной ответственности тренерского штаба, должны принести, на мой взгляд, хороший результат, - сказала Гарт.