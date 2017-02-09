09:43 | САНИ

Наталья Гарт: "Российские саночники в Пхенчхане могут рассчитывать минимум на три медали"

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Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт выразила надежду, что россияне смогут завоевать не меньше трех медалей на Олимпиаде в Пхенчхане. На Играх в Сочи россияне взяли два серебра - в эстафете и в соревнованиях мужчин (Альберт Демченко).

- Нет никаких предпосылок, что наша сборная по санному спорту не поедет на Олимпиаду, - сказала Гарт. - Думаю, мы можем рассчитывать минимум на три медали. Хотелось бы, чтобы они были золотыми. Две медали планируется в одиночке и одна медаль в эстафете.

Год до Пхенчхана-2018: с надеждой на медали и здравый смысл

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Материалы REN-TV

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