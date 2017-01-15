Наталья Гарт: "Павличенко и Репилов - основные фавориты чемпионата мира"

Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт высоко оценила шансы Семена Павличенко и Романа Репилова на победу на чемпионате мира. Сегодня россияне заняли первое и второе место соответственно на этапе Кубка мира в Сигулде.

- Я счастлива за Семена и Романа! Это лучший результат, на который мы только могли рассчитывать, - цитирует "Р-Спорт" Гарт. - Они молодцы, я горжусь ими. Даже прыгала от счастья! Хорошо, что перед чемпионатом мира они показали такой результат. Перед главным стартом сезона они вышли на пик формы. Рассчитываем, что на чемпионате мира они покажут результаты не хуже, чем на этапе в Сигулде. Можно сказать, что теперь Семен и Роман – основные фавориты чемпионата мира.

При этом и Степан Федоров прилично выступил. Горбацевич тоже очень порадовал своим восьмым местом, это хороший показатель для этого молодого спортсмена. В общем, все сегодня порадовали, респект ребятам!

Австрийцы тоже очень сильны, американец есть. Немцев тоже нельзя сбрасывать со счетов, Феликс Лох всегда рядом. Конечно, мы хотим занять весь пьедестал, но, наверное, нельзя наглеть. Мы молодцы, но мы не одни в мире.