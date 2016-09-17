Наталья Гарт: "ОКР поддерживает развитие санного спорта в России"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт рассказала, что регионы нуждаются в техническом оснащении для развития санного спорта.

– Премия "Золотые сани" многое значит как для Федерации санного спорта, так и для спортсменов. На ней подводятся итоги сезона. В настоящее время Министерство спорта России и Федерация санного спорта прикладывает много усилий для развития санного спорта в стране. Кроме того, серьезную поддержку оказывает Олимпийский комитет России: это и техническое оснащение, и оснащение санями, тренажерами. Москва, Московская область, Пермь, Кемерово, Красноярск нуждаются в развитии санного спорта. (Любовь КОНЯЕВА)