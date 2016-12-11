17:04 | САНИ

Наталия Гарт: "В случае проведения двух заездов у Павличенко была бы медаль"

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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что усеченный формат проведения третьего этапа Кубка мира в Уистлере (Канада) не позволил россиянину Семену Павличенко подняться выше четвертого места. По ее словам, по пути из США в Канаду сани задержались и прибыли на место проведения соревнований за десять часов до старта.

– Я расстроена результатами этапа Кубка мира, – приводит "Р-Спорт" слова Гарт. – Очень обидно за Семена Павличенко, четвертое место – самое обидное. Я думаю, что если бы было два заезда, то у нас была бы медаль. Потому что Семен опять обогнал олимпийского чемпиона Феликса Лоха и во второй попытке мог бы улучшить свой результат. Соревнования ведь состояли всего из одной попытки: это связано с тем, что сани по пути из США задержались и прибыли только за десять часов до старта.

Все спортсмены сумели провести только по две тренировочные попытки и сразу же начались соревнования. И к тому же организаторы отменили эстафету, в которой мы тоже могли бы завоевать медаль.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/luge/20161211/1113591276.html

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