Наталия Гарт: "Сборная России показала феноменальный результат в Сигулде"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что российские спортсмены показали феноменальный результат на этапе Кубка мира, завершившемся в Сигулде. По итогам соревнований, состоявшихся в Латвии, российские саночники завоевали 8 медалей (4-2-2), показав лучший результат за всю историю участия в этапах Кубка мира.

– Наша команда показала феноменальный результат, – приводит ТАСС слова Гарт. – Четыре золота – это невероятно, мы просто счастливы. Этим результатом мы обязаны нашим любимым спортсменам, которые трудились все лето, и тренерам, которые абсолютно верно выстроили тренировочный процесс. Это настоящий праздник, можно назвать нашу команду золотой.

