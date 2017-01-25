Наталия Гарт: "Сборная России избегает недооценки соперников перед чемпионатом мира"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что сборная страны избегает недооценки соперников перед стартом чемпионата мира в Австрии. По словам Гарт, несмотря на успехи этого сезона, российские саночники не сбрасывают со счетов конкурентов. Чемпионат мира пройдет в австрийском Инсбруке 27 - 29 января.

– Никто сейчас своих конкурентов не недооценивает, все понимают, что в этом году конкуренция очень серьезная, – цитирует ТАСС Гарт. – Немцы постоянно либо нас обыгрывают, либо идут за нами в каких-то долях секунд, наступают на пятки. Так что никакой расслабленности перед чемпионатом мира в сборной России нет.

Безусловно, Лох будет стремиться реабилитироваться, хотя, в принципе, он хуже не стал ездить, просто выросло мастерство у наших спортсменов. Очень сильно возросла конкуренция, и появились реально сильные саночники и в других сборных – США, Австрии, Италии. Но, конечно же, немцев никак нельзя сбрасывать со счетов, тем более, у них силен не один Лох, есть еще и Ральф Палик.