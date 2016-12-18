Наталия Гарт: "Российские саночники способны бороться за медали чемпионата Европы"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт подчеркнула, что сборная показывает хорошие результаты на стартовых этапах Кубка мира и способна бороться за медали на чемпионате Европы, который пройдет в начале января в Кенигзее. По мнению Гарт, по итогам первых четырех этапов турнира результаты национальной команды можно оценить как позитивные.

- Наша команда идет ровно, стабильно, все позитивно, но спорт есть спорт, бывают падения, неудачи, которых никак не избежать, - приводит ТАСС слова Гарт. - Надеюсь, что на главных стартах сезона у нас все получится, ребятам было очень тяжело в последнее время: три подряд североамериканских этапа, постоянные перелеты, джетлаг. Кроме того, команда потратила много нервов из-за того, что в Канаде сани приехали буквально за 10 часов до старта. Все это очень сказывается.

Думаю, в Кенигзее поборются Роман Репилов, Семен Павличенко и Степан Федоров - сейчас у нас в сборной сразу три сильных спортсмена, которые способны завоевать награды. В женской команде по-прежнему сильна Татьяна Иванова. Кроме того, надеюсь, Екатерина Батурина покажет нормальные результаты, в двойках рассчитываю на Андрея Богданова и Андрея Медведева и верю, что и Александр Денисьев с Владиславом Антоновым подтянутся.

Думаю, что перед новым годом наши ребята наберутся сил, у них будет две недели отдыха, и с новыми силами отправятся на чемпионат Европы. Безусловно, немцы традиционно сильны, и тем более сильны на домашних трассах. Но мы не боимся и верим в свои силы, наши ребята - Репилов, Павличенко, Федоров - по очереди выстреливают, в команде сложилась внутренняя конкуренция, это очень здорово.