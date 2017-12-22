Наталия Гарт: "Решение комиссии Освальда по саночникам – плевок в нас"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт назвала "плевком" решение комиссии Освальда по саночникам Альберту Демченко и Татьяны Ивановой. По ее словам, члены комиссии не слушали россиян, а некоторые даже спали во время выступления.

- Решение, к сожалению, было ожидаемо, – сказала Гарт. – Ни одного адекватного решения комиссия Освальда не вынесла.

- Стоит ли спортсменам идти в CAS, или это уже бесполезно?

- Думаю, нужно. Обидней всего, когда всю свою жизнь посвящаешь спорту, а получаешь такое. Ни одной положительной пробы перечисленные спортсмены не сдали. Демченко – участник семи Олимпиад, уважаемый человек. Это просто плевок в нас. Вы знаете, с этой комиссией все было понятно. Они там не слушали никого, одна там вообще дрыхла, реально храпела! Не буду называть фамилий, но так и было. Кричат только, что Родченков – великий человек. И его список является единственным основанием, чтобы разрушить человеку всю жизнь. (Павел ГУРЕВИЧ)