Наталия Гарт: "Постараюсь сгладить конфликт между Демченко и Павличенко"

Сегодня, 14 мая, президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт была переизбрана на новый четырехлетний срок. В интервью службе информации Олимпийского комитета России (ОКР) она сообщила о намерении сохранить в сборной России тренера Альберта Демченко, у которого во время Олимпийских игр в Пхенчхане случился конфликт с Семеном Павличенко.

- Демченко, переизбранный в президиум федерации, останется в сборной?



- Вопрос будем решать на президиуме, но я не представляю, как его можно выгнать. Тем более, непонятно, за что. Сборная показывала отличные результаты, если не считать Олимпийские игры, на которые она поехала в неполном составе. Не было Татьяны Ивановой. Тем самым нам заведомо "зарубили" две дисциплины – женскую одиночку и эстафету, в которых были хорошие шансы на медали. Репилов, кстати, проехал в эстафете с лучшим результатом. Он и Павличенко неудачно выступили в соревнованиях на одноместных санях, но это спорт. Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох "улетел" на том же вираже, что и Репилов.



Демченко же, за плечами которого семь Олимпиад, – уникальный специалист, которого нельзя терять. Не так уж много у нас тренеров-профессионалов, разбирающихся в специфике санного спорта. Придя из других видов спорта, можно многое изучить, но работа с санями, прохождение трассы – это тонкие "материи", которые нужно испытать на себе.



- Павличенко в сборной остается?



- Наша федерация четко соблюдает принцип спортивного отбора. Если спортсмен выполняет нормативы, показывая определенные результаты на отборочных соревнованиях, то он проходит в сборную. Семен – перспективный спортсмен. Конфликты же случаются в любой семье. Любящие друг друга люди порой бранятся, но это не значит, что надо обязательно расходиться. Как президент федерации, я приложу все усилия, чтобы сгладить конфликт между Семеном и Альбертом. Они должны продолжать работать на благо российского спорта, принося медали.

Скандал в санях: "Павличенко против Демченко"