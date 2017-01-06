Наталия Гарт: "Павличенко вернулся на свой прежний высокий уровень"

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт высказала мнение, что россиянин Семен Павличенко, победивший на чемпионате Европы в немецком Кенигзее, выиграл соревнования в отличном стиле. Чемпион мира и Европы 2015 года по сумме двух попыток показал результат 1 минута 38,363 секунды. Роман Репилов, являвшийся до этого старта лидером Кубка мира, стал пятым (1.38,905). Степан Федоров с результатом 1.39,184 занял седьмое место.

– Я горжусь всеми тремя нашими спортсменами, которые вошли в первую десятку по итогам чемпионата Европы, – цитирует ТАСС Гарт. – Все они большие молодцы. И Степану Федорову, ставшему в итоге седьмым, и вчерашнему юниору Роману Репилову, финишировавшему пятым, совсем немного не хватило, чтобы стать призерами. А Семен Павличенко одержал победу в отличном стиле – у него не совсем хорошо складывался этот сезон, но сейчас он вернулся на свой прежний высокий уровень.