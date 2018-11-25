Наталия Гарт: "Очень довольня результатами на старте Кубка мира"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт осталась довольна выступлением россиян на стартовом этапе Кубка мира в Инсбруке. Александр Горбацевич стал вторым в спринте, а Владислав Южаков и Юрий Прохоров финишировали на втором месте в спринте и на третьем - в соревнованиях двоек.

- Я очень довольна результатами, рада за Южакова и Прохорова, Горбацевич молодец, - цитирует ТАСС Гарт. - Смотрела соревнования с замиранием сердца. Это был втягивающий этап, и вообще все ребята хорошо подготовились. Здорово, что в команде есть конкуренция, у всех все получится, я в этом уверена.

Ожидала от Павличенко медаль после его первого шедеврального заезда. Но то, что у него не получилось, это не катастрофа. Считаю, что он молодец, чемпион, и должен дальше стремиться к высоким результатам.