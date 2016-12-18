Наталия Гарт: "Обидно, что Иванова была дисквалифицирована, она реально шла на медаль"

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала о самочувствии Татьяны Ивановой, которая упала во второй гонке на четвертом этапе Кубка мира в США. Россиянка показывала второй результат в первом заезде, а после падения во втором была дисквалифицирована.

– За Таню очень обидно, потому что она шла на завоевание медали, – сказала по телефону Гарт. – Не знаю, какая бы медаль получилась в итоге – золото, серебро или бронза, но у нее были очень хорошие шансы попасть на пьедестал. Но немного не повезло, она допустила одну ошибку и перевернулась. Самое главное, что у нее все в порядке со здоровьем, она ушиблась несильно и сможет выступать на следующих соревнованиях. И успеет подготовиться к чемпионату Европы.

Таня по итогам второго заезда была дисквалифицирована. Очень обидно, но такое случается. Но для меня важно не неудачное завершение гонки, а то, что Таня реально шла на медаль. Она доказала, что может бороться за призовые места и завоевывать медали.