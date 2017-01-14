Наталия Гарт: "Иванова могла побороться за золото в Сигулде"

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила, что довольна результатами российской саночницы Татьяны Ивановой, которая выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Сигулде. Четвертой на этом турнире стала Виктория Демченко, Екатерина Катникова заняла 16-е место, а Екатерина Батурина – 16-е.

– Таня Иванова сегодня лидировала после первой попытки и вполне могла побороться за золото, – цитирует ТАСС Гарт. – Тем не менее, бронза – это тоже хороший результат. Совсем скоро наступит чемпионат мира, и ее стабильно высокие выступления на последних этапах нас очень обнадеживают. Очень порадовало четвертое место нашей молодой саночницы Виктории Демченко, которая только недавно вернулась в спорт после травмы руки, она очень прогрессирует и также является одной из наших надежд на чемпионате мира.