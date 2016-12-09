Наталия Гарт: "Доклад Макларена? Не верю!"

Президент федерации санного спорта Наталия Гарт высказала мнение по поводу второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Она отметила, что обвинения не имеют под собой никакой доказательной базы.

– Если, как говорит Макларен, была какая-то госпрограмма, то, наверное, это делалось бы через федерацию, а не через спортсменов напрямую, – заявила Гарт. – Соответственно, все новости мы узнаем только от Макларена. Все эти обвинения не имеют под собой никакой доказательной базы. Не верю!

– Как России реагировать на подобные выпады?

– Продолжать жить, тренироваться и не обращать на подобные вещи внимания. Очевидно, что кто-то хочет дестабилизировать наш спорт – в последнее время мы показываем хорошие результаты, а сильных никогда не любили. (Иван ОРЕХОВ)

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