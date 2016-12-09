16:26 | САНИ

Наталия Гарт: "Доклад Макларена? Не верю!"

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Президент федерации санного спорта Наталия Гарт высказала мнение по поводу второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Она отметила, что обвинения не имеют под собой никакой доказательной базы.

– Если, как говорит Макларен, была какая-то госпрограмма, то, наверное, это делалось бы через федерацию, а не через спортсменов напрямую, – заявила Гарт. – Соответственно, все новости мы узнаем только от Макларена. Все эти обвинения не имеют под собой никакой доказательной базы. Не верю!

– Как России реагировать на подобные выпады?

– Продолжать жить, тренироваться и не обращать на подобные вещи внимания. Очевидно, что кто-то хочет дестабилизировать наш спорт – в последнее время мы показываем хорошие результаты, а сильных никогда не любили. (Иван ОРЕХОВ)

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