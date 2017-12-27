МОК опубликовал мотивировочные части решений по дисквалификации Шибановой и Ивановой

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте опубликовал мотивировочные части решений о дисквалификации хоккеистки Анны Шибановой и саночницы Татьяны Ивановой. Обе спортсменки были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх на основании выводов комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

Шибанова и Иванова были признаны в числе других российских спортсменов причастными к нарушениям антидопинговых правил на Олимпиаде-2014.