МОК опубликовал мотивировочные части решений по дисквалификации Шибановой и Ивановой

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте опубликовал мотивировочные части решений о дисквалификации хоккеистки Анны Шибановой и саночницы Татьяны Ивановой. Обе спортсменки были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх на основании выводов комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.
Шибанова и Иванова были признаны в числе других российских спортсменов причастными к нарушениям антидопинговых правил на Олимпиаде-2014.
Великий Пу
а как профессор мог узнать,что пробирка изначально не была полностью закрыта?
22:26
snikkersnepper
Шибанова - это та самая, у которой мужской ДНК в пробе. При том, что это единственный случай среди всех атлетов, мем уже пошел и "подмену ДНК" теперь шьют чуть ли не всей команде. Плюс одновременно царапины, соль и все, что только можно (интересно, зачем?). У Ивановой все проще (только царапины), но интересно, что профессор подробно объясняет, что проба не была полностью закрыта. От этого идет обвинение в сознательном подыгрывании махинации. Почему-то НИ В ОДНОЙ из других мотивировок этого пункта нет. Хотя, если я правильно понял, было как-то сказано, что открывались только не полностью закрытые пробы. Почему ничего этого нет в мотивировках? В общем, соображают на ходу - тащут в дело все, что под руку попадется.
21:14