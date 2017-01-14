Минспорта РФ не боится переноса чемпионата мира 2020 года

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что были проведены переговоры с Международной федерацией санного спорта (FIL) и Россия продолжает готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Сочи 2020 году. В 2017 году по итогам расследования независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена были перенесены из России Кубок мира по конькобежному спорту, биатлону и лыжным видам спорта.

– Мы с FIL обсудили вопросы проведения в России чемпионата мира 2020 года по санному спорту, а также наследие Игр в Сочи, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Мы готовимся, но есть вещи, которые вне нашего понимания и целиком лежат на международной федерации. Что касается взаимодействия с FIL, то я спокоен. Мы не боимся, мы проводим множество международных соревнований, готовимся к чемпионату мира 2018 года по футболу, все знают, как качественно Россия проводит международные турниры.