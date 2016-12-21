Мартин Дукурс: "Теперь российские скелетонисты смотрят на нас с укоризной"

Четырехкратный чемпион мира Мартин Дукурс подчеркнул, что считает справедливым решение Международной федерации бобслея и скелетона перенести ЧМ-2017 из Сочи в Кенигзее. По словам латвийца, спортсмены не хотели брать на себя лишний риск, отправляясь в Сочи.

– Мы хорошо себе представляли, что не являемся единственными из нашего сообщества, кто был возмущен всей сложившейся ситуацией, – приводит Delfi слова Дукурса. – Любая трасса, кроме сочинской, является теперь для нас хорошей. Я удовлетворен решением IBSF, сумевшей взять на себя ответственность и перенести место проведения мирового первенства. Русские скелетонисты, конечно, теперь смотрят на нас с укоризной, но мы им говорим – представьте себя на нашем месте. Как бы вы чувствовали себя и что делали в этом случае? Можно уже говорить о том, что решение было политизированным, но мы не хотели брать на себя лишний риск, отправляясь туда.