Мартин Дукурс: "Теперь российские скелетонисты смотрят на нас с укоризной"

Четырехкратный чемпион мира Мартин Дукурс подчеркнул, что считает справедливым решение Международной федерации бобслея и скелетона перенести ЧМ-2017 из Сочи в Кенигзее. По словам латвийца, спортсмены не хотели брать на себя лишний риск, отправляясь в Сочи.
– Мы хорошо себе представляли, что не являемся единственными из нашего сообщества, кто был возмущен всей сложившейся ситуацией, – приводит Delfi слова Дукурса. – Любая трасса, кроме сочинской, является теперь для нас хорошей. Я удовлетворен решением IBSF, сумевшей взять на себя ответственность и перенести место проведения мирового первенства. Русские скелетонисты, конечно, теперь смотрят на нас с укоризной, но мы им говорим – представьте себя на нашем месте. Как бы вы чувствовали себя и что делали в этом случае? Можно уже говорить о том, что решение было политизированным, но мы не хотели брать на себя лишний риск, отправляясь туда.
Дополнительная информация
http://rus.delfi.lv/news/sport/latviansport/martin-dukurs-russkie-skeletonisty-smotryat-na-nas-s-ukoriznoj.d?id=48329699
Тот самый Зануда
Интересно только чем рисковали латыши,если бы отправились в Сочи?
15:43
Бэн Джойс
Я уверен петруха, если бы этот КОНЬ_LV написал здесь текст, который неугоден твоему мировоззрению, ты бы первый его шпротником обругал. Если не письменно, то хотя бы про себя. Тут к гадалке не ходи ))
15:35
spetrov
...Я уж не говорю про людей типа Лайзанса или Шембераса, которые бы себе подобное никогда не позволили.
15:32
spetrov
ArtTim, есть. Встречал таких. И перебравшихся в Россию из Риги тоже.
15:30
Бэн Джойс
spetrov В данном случае то, что своим можно быть и в Литве, и в Германии, и даже в США------------------Так-то оно так петруха, только не в случае с русскими ))
15:27
ArtTim
Если господин за коней-то реально Ваш ! )) У нас в Риге таких нету.
15:24
Iv_AA
В Сочи Дукурсы уже самый важный старт проиграли, поэтому повторять им не хочется, струсили бабы.
15:22
spetrov
CSKA_LV, не обращай внимания. Человек не понимает элементарных вещей. В данном случае то, что своим можно быть и в Литве, и в Германии, и даже в США. А можно не быть своим в России, не то, что на Украине.
15:20
Бэн Джойс
CSKA_LV------------------Дык ты ж тоже шпротник, судя по нику. Или может быть ты думаешь, что россияне тебя своим считают? Обломись шпротник, бгг ))
15:06
spetrov
Ну да. Это не мы такие, это жизнь такая. Плавали, знаем.
15:00
CSKA_LV
а как на уродца можно смотреть по другому ? сани не едут так начал ныть … карьера то закончилась , приплыл шпротник
14:59