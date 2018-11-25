Людвиг одержал победу на этапе Кубка мира в Инсбруке, Павличенко - пятый

Немецкий саночник Иоханнес Людвиг одержал победу на этапе Кубка мира в Инсбруке с результатом 1.40,294 по сумме двух попыток. Лучшим из россиян стал Семен Павличенко (1.40,540), занявший пятое место. При этом Павличенко лидировал вместе с Людвигом после первой попытки, а по ходу второй опережал его, но на последнем сегменте допустил ошибку.
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Иоханнес Людвиг (Германия) – 1.40,294 (50,193 + 50,101)
2. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.40,392 (50,275 + 50,117)
3. Вольфганг Киндль (Австрия) – 1.40,438 (50,421 + 50,017)
4. Давид Гляйршер (Австрия) – 1.40,449 (50,322 + 50,127)
5. Семен Павличенко (Россия) – 1.40,540 (50,193 + 50,347)
6. Феликс Лох (Германия) – 1.40,568 (50,256 + 50,312)…
9. Роман Репилов (Россия) – 1.40,606 (50,456 + 50,150)…
13. Александр Горбацевич (Россия) – 1.40,668 (50,386 + 50,282)
14. Степан Федоров (Россия) – 1.40,673 (50,325 + 50,348)…
18. Максим Аравин (Россия) – 1.40,856 (50,524 + 50,332)