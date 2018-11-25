Людвиг одержал победу на этапе Кубка мира в Инсбруке, Павличенко - пятый

Немецкий саночник Иоханнес Людвиг одержал победу на этапе Кубка мира в Инсбруке с результатом 1.40,294 по сумме двух попыток. Лучшим из россиян стал Семен Павличенко (1.40,540), занявший пятое место. При этом Павличенко лидировал вместе с Людвигом после первой попытки, а по ходу второй опережал его, но на последнем сегменте допустил ошибку.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Иоханнес Людвиг (Германия) – 1.40,294 (50,193 + 50,101)

2. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.40,392 (50,275 + 50,117)

3. Вольфганг Киндль (Австрия) – 1.40,438 (50,421 + 50,017)

4. Давид Гляйршер (Австрия) – 1.40,449 (50,322 + 50,127)

5. Семен Павличенко (Россия) – 1.40,540 (50,193 + 50,347)

6. Феликс Лох (Германия) – 1.40,568 (50,256 + 50,312)…

9. Роман Репилов (Россия) – 1.40,606 (50,456 + 50,150)…

13. Александр Горбацевич (Россия) – 1.40,668 (50,386 + 50,282)

14. Степан Федоров (Россия) – 1.40,673 (50,325 + 50,348)…

18. Максим Аравин (Россия) – 1.40,856 (50,524 + 50,332)