Кубок России перенесен из-за несвоевременной готовности санной трассы

Главный тренер сборной России Альберт Демченко подчеркнул, что несвоевременная готовность санно-бобслейной трассы в Сочи привела к более позднему началу ледового тренировочного сбора и переносу Кубка России с октября на декабрь. По словам специалиста, это оказало заметное влияние на график подготовки национальной команды к предстоящему сезону.

- Предсоревновательный период у нас начнется не 1 октября, а 5 октября, - приводит "Р-Спорт" слова Демченко. - У нас в этом году лед заливают попозже, но от нас это не зависит. Все вопросы надо задавать руководству санно-бобслейного комплекса "Санки" в Сочи. У нас есть вопросы к ним - почему они вдруг решили изменить наш график подготовки? И из-за этого у нас произошел перенос и отборочных соревнований, Кубка России. Они мотивируют это тем, что стоит высокая температура воздуха, но я думаю, что дело все-таки в компетентности. Там произошли большие перемены - (некоторых. – Прим. "СЭ") людей, которые работали с Олимпиады, уволили.

Мы обращались в Центр спортивной подготовки, но, к сожалению, нас там не слышат. Несмотря на то что в этом сезоне будет проходить чемпионат мира. И у нас большие сложности с подготовкой. 1 октября мы должны были выйти на лед, провести подготовительный сбор, потом провести Кубок России, который являлся одним из этапов отбора. Но, к сожалению, неизвестно, по каким причинам нам решили наморозить лед на несколько дней позже. И в связи с этим график нашей подготовки очень сильно пострадал.

- Кубок России перенесен на декабрь в связи с тем, что сдвинулись сроки начала ледовой подготовки, - отметил Демченко. - Соответственно, у нас получается недонакат, нам до Кубка России было необходимо набрать определенный объем ледовой подготовки. Ситуация, на мой взгляд, критичная и с каждым годом все становится только хуже.