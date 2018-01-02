Комиссия FIL не стала накладывать санкции на Демченко и Иванову

Международная федерация санного спорта (FIL) на официальном сайте опубликовала решение антидопинговой комиссии по делам российской саночницы Татьяны Ивановой и главному тренеру сборной страны Альберту Демченко. Спортсменке разрешено продолжать участвовать в международных соревнованиях, а специалисту - посещать их в качестве официального лица.
Напомним, 22 декабря 2017 года дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014. 29 декабря 2017 года стало известно, что оба спортсмена вошли в предварительный состав сборной России на Олимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Ближайший этап Кубка мира пройдет 6-7 января в немецком Кенигзее. Официальные тренировки в преддверии соревнований начнутся 3 января.
sergey572
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взялa тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
02:41
Тропическая гемангиома Мовсисяна
МОК продается с 1936 года, самый известный покупатель этой шарашкиной конторы - Адольф Гитлер)))
01:01
qwe20
На уровне федераций спорта справедливость возможна, но мок продалась с потрахами. Бах внес политику в спорт, угробив олимп. движение, Самаранч переворачивается в могиле(
23:50 2 января
andyk82
А где веселые, мобильные? Фас! Объясните ватникам со стажем
23:48 2 января
dv2205
есть же все таки адекватные и не зашоренные люди
23:20 2 января