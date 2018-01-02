Комиссия FIL не стала накладывать санкции на Демченко и Иванову

Международная федерация санного спорта (FIL) на официальном сайте опубликовала решение антидопинговой комиссии по делам российской саночницы Татьяны Ивановой и главному тренеру сборной страны Альберту Демченко. Спортсменке разрешено продолжать участвовать в международных соревнованиях, а специалисту - посещать их в качестве официального лица.

Напомним, 22 декабря 2017 года дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014. 29 декабря 2017 года стало известно, что оба спортсмена вошли в предварительный состав сборной России на Олимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Ближайший этап Кубка мира пройдет 6-7 января в немецком Кенигзее. Официальные тренировки в преддверии соревнований начнутся 3 января.