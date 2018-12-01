Киндль выиграл этап Кубка мира в Уистлере, Павличенко - четвертый

Австрийский саночник Вольфганг Киндль стал победителем этапа Кубка мира в канадском Уистлере. Лучшим из россиян оказался Семен Павличенко, показавший четвертое время.

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Вольфганг Киндль (Австрия) – 1.39,774 (49,837 + 49,937)

2. Феликс Лох (Германия) – 1.39,873 (49,906 + 49,967)

3. Райнхард Эггер (Австрия) – 1.39,901 (49,886 + 50,015)

4. Семен Павличенко (Россия) – 1.39,902 (49,930 + 49,972)

5. Иоханнес Людвиг (Германия) – 1.39,953 (49,958 + 49,968)

6. Крис Маздзер (США) – 1.40,018 (49,987 + 50,031)…

12. Александр Горбацевич (Россия) – 1.40,230 (50,217 + 50,013)…

15. Максим Аравин (Россия) – 1.40,379 (50,203 + 50,176)…

18. Степан Федоров (Россия) – 1.40,500 (50,188 + 50,312)…

21. Даниил Лебедев (Россия) – 1.40,848 (50,192 + 50,656)