Иванова - вторая на чемпионате Европы

Россиянка Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы, который прошел в рамках пятого этапа Кубка мира. Золото – у немки Натали Гейзенбергер, бронза – у ее соотечественницы Татьяны Хюфнер.
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Женщины
Одиночка
1. Гайзенбергер (Германия) – 51.178
2. ИВАНОВА (Россия) – 51.329
3. Хюфнер (Германия) – 51.433
4. Кохер (Швейцария) – 51.466
5. Кастлунгер (Австрия) – 51.587
6. Гоу (Канада) – 51.713...
15. ДЕМЧЕНКО (Россия) – 52.109
21. БАТУРИНА (Россия) – 52.600
Алый Дракон
dmitriy_u_o_71 странно что её ещё не дисквалифицировали- конкурентка ведь немецкому пьедесталу? 20:15... Подожди, щас налетят утырки типа "Ё", и скажут, что она пьяная наркоманка, у которой в крови вся таблица Менделеева, а потом будут с радостными слюнями и соплями ждать ее дисквы )...
20:24
dmitriy_u_o_71
странно что её ещё не дисквалифицировали- конкурентка ведь немецкому пьедесталу?
20:15