19:09 | САНИ

Иванова - вторая на чемпионате Европы

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Россиянка Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы, который прошел в рамках пятого этапа Кубка мира. Золото – у немки Натали Гейзенбергер, бронза – у ее соотечественницы Татьяны Хюфнер.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Женщины

Одиночка

1. Гайзенбергер (Германия) – 51.178

2. ИВАНОВА (Россия) – 51.329

3. Хюфнер (Германия) – 51.433

4. Кохер (Швейцария) – 51.466

5. Кастлунгер (Австрия) – 51.587

6. Гоу (Канада) – 51.713...

15. ДЕМЧЕНКО (Россия) – 52.109

21. БАТУРИНА (Россия) – 52.600

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Алый Дракон

dmitriy_u_o_71 странно что её ещё не дисквалифицировали- конкурентка ведь немецкому пьедесталу? 20:15... Подожди, щас налетят утырки типа "Ё", и скажут, что она пьяная наркоманка, у которой в крови вся таблица Менделеева, а потом будут с радостными слюнями и соплями ждать ее дисквы )...

20:24

dmitriy_u_o_71

странно что её ещё не дисквалифицировали- конкурентка ведь немецкому пьедесталу?

20:15

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