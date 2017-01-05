Иванова - вторая на чемпионате Европы

Россиянка Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы, который прошел в рамках пятого этапа Кубка мира. Золото – у немки Натали Гейзенбергер, бронза – у ее соотечественницы Татьяны Хюфнер.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Женщины

Одиночка

1. Гайзенбергер (Германия) – 51.178

2. ИВАНОВА (Россия) – 51.329

3. Хюфнер (Германия) – 51.433

4. Кохер (Швейцария) – 51.466

5. Кастлунгер (Австрия) – 51.587

6. Гоу (Канада) – 51.713...

15. ДЕМЧЕНКО (Россия) – 52.109

21. БАТУРИНА (Россия) – 52.600