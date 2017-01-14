Иванова стала третьей на этапе Кубка Мира в Сигулде, Демченко – четвертая

Россиянка Татьяна Иванова показала третий результат в одночке на этапе Кубка мира в Сигулде. Четвертой стала другая представительница России Виктория Демченко. Победу на этапе праздновала немка Натали Гайзенбергер. Второе место – у ее соотечественницы Татьяны Хюфнер.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Гайзенбергер (Германия) – 1.23,485 (41.675 + 41.810)

2. Хюфнер (Германия) – 1.23,513 (41.760 + 41.753)

3. ИВАНОВА (Россия) – 1.23,616 (41.583 + 42.033)

4. ДЕМЧЕНКО (Россия) – 1.23,784 (41.925 + 41.859)

5. Макрэ (Канада) – 1.23,845 (41.859 + 41.986)

6. Платцер (Австрия) – 1.23,896 (41.962 + 41.934)

16. КАТНИКОВА (Россия) – 1.24,697 (42.463 + 42.234)

18. БАТУРИНА (Россия) – 1.24,873 (42.751 + 42.122)