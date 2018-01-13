Иванова - четвертая на этапе Кубка мира в Оберхофе

Немки заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победила Даяна Айтбергер, второй стала Наталья Гейзебергер, третьей - Татьяна Хюфнер.

Россиянка Татьяна Иванова заняла четвертое место.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Айтбергер (Германия) - 1.22,213 (41,127 + 41,086)

2. Гайзенбергер (Германия) - 1.22,260 (41,186 + 41,074)

3. Хюфнер (Германия) - 1.22,546 (41,303 + 41,243)

4. ИВАНОВА (Россия) - 1.22,759 (41,416 + 41,343)

5. Кохер (Швейцария) - 1.22,852 (41,470 + 41,382)

6. Бритчер (США) - 1.22,685 (41,450 + 41,415)...

12. ДЕМЧЕНКО (Россия) - 1.23,040 (41,468 + 41,572)...

15. БАТУРИНА (Россия) - 1.23,298 (41,673 + 41,625)