Иванова - бронзовый призер этапа Кубка мира в Оберхофе

Россиянка Татьяна Иванова стала бронзовым призером на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первые два места заняли немки: первенствовала Натали Гайзенбергер, второй стала Татьяна Хюфнер.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Гайзенбергер (Германия) - 1.22,388 (41,287 + 41,101)

2. Хюфнер (Германия) - 1.22,389 (41,248 + 41,141)

3. ИВАНОВА (Россия) - 1.22,699 (41,386 + 41,283)

4. Айтбергер (Германия) - 1.22,713 (41,601 + 41,112)

5. Макрэ (Канада) - 1.22,905 (41,510 + 41,395)

6. Кастлунгер (Австрия) - 1.22,949 (41,497 + 41,452)...

11. БАТУРИНА (Россия) - 1.23,004 (41,627 + 41,377)...

16. ДЕМЧЕНКО (Россия) - 1.23,147 (41,636 + 41,511)