Иванова - бронзовый призер этапа Кубка мира в Оберхофе

Россиянка Татьяна Иванова стала бронзовым призером на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первые два места заняли немки: первенствовала Натали Гайзенбергер, второй стала Татьяна Хюфнер.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
1. Гайзенбергер (Германия) - 1.22,388 (41,287 + 41,101)
2. Хюфнер (Германия) - 1.22,389 (41,248 + 41,141)
3. ИВАНОВА (Россия) - 1.22,699 (41,386 + 41,283)
4. Айтбергер (Германия) - 1.22,713 (41,601 + 41,112)
5. Макрэ (Канада) - 1.22,905 (41,510 + 41,395)
6. Кастлунгер (Австрия) - 1.22,949 (41,497 + 41,452)...
11. БАТУРИНА (Россия) - 1.23,004 (41,627 + 41,377)...
16. ДЕМЧЕНКО (Россия) - 1.23,147 (41,636 + 41,511)