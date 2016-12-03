Хюфнер выиграла заезд одиночек в Лейк-Плэсиде, Батурина - 13-я

Немецкая саночница Татьяна Хюфнер выиграла заезд одиночек в Лейк-Плэсиде. Во второй попытке она показала лишь шестой результат, но время первой позволило ей в итоге завоевать победу.
Россиянка Екатерина Батурина заняла 13-е место, Татьяна Иванова стала 14-й.
Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
1. Хюфнер (Германия) - 1.28,638 (44,249 + 44,389)
2. Макрэ (Канада) - 1.28,706 (44,445 + 44,261)
3. Гоу (Канада) - 1.28,723 (44,448 + 44,275)
4. Бритчер (США) - 1.28,758 (44,419 + 44,339)
5. Гайзенбергер (Германия) - 1.28,824 (44,553 + 44,271)
6. Э. Суини (США) - 1.28,910 (44,472 + 44,438)...
13. БАТУРИНА (Россия) - 1.29,569 (44,756 + 44,813)
14. ИВАНОВА (Россия) - 1.29,650 (44,880 + 44,770)