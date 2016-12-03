Хюфнер выиграла заезд одиночек в Лейк-Плэсиде, Батурина - 13-я

Немецкая саночница Татьяна Хюфнер выиграла заезд одиночек в Лейк-Плэсиде. Во второй попытке она показала лишь шестой результат, но время первой позволило ей в итоге завоевать победу.

Россиянка Екатерина Батурина заняла 13-е место, Татьяна Иванова стала 14-й.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Хюфнер (Германия) - 1.28,638 (44,249 + 44,389)

2. Макрэ (Канада) - 1.28,706 (44,445 + 44,261)

3. Гоу (Канада) - 1.28,723 (44,448 + 44,275)

4. Бритчер (США) - 1.28,758 (44,419 + 44,339)

5. Гайзенбергер (Германия) - 1.28,824 (44,553 + 44,271)

6. Э. Суини (США) - 1.28,910 (44,472 + 44,438)...

13. БАТУРИНА (Россия) - 1.29,569 (44,756 + 44,813)

14. ИВАНОВА (Россия) - 1.29,650 (44,880 + 44,770)