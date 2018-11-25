Горбацевич стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Инсбруке

Австрийский саночник Вольфганг Киндль стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Инсбруке с результатом 32,560. Россиянин Александр Горбацевич стал вторым – 32,590.
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. Вольфганг Киндль (Австрия) – 32,560
2. Александр Горбацевич (Россия) – 32,590
3. Феликс Лох (Германия) – 32,661
4. Иоханнес Людвиг (Германия) – 32,675
5. Давид Гляйршер (Австрия) – 32,679
6. Макс Лангенхан (Германия) – 32,681…
9. Семен Павличенко (Россия) – 32,732…
11. Роман Репилов (Россия) – 32,739
12. Степан Федоров (Россия) – 32,755
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