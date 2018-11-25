Горбацевич стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Инсбруке

Австрийский саночник Вольфганг Киндль стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Инсбруке с результатом 32,560. Россиянин Александр Горбацевич стал вторым – 32,590.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Вольфганг Киндль (Австрия) – 32,560

2. Александр Горбацевич (Россия) – 32,590

3. Феликс Лох (Германия) – 32,661

4. Иоханнес Людвиг (Германия) – 32,675

5. Давид Гляйршер (Австрия) – 32,679

6. Макс Лангенхан (Германия) – 32,681…

9. Семен Павличенко (Россия) – 32,732…

11. Роман Репилов (Россия) – 32,739

12. Степан Федоров (Россия) – 32,755