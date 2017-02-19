Горбацевич - девятый на олимпийской трассе в Пхенчхане

Итальянец Доминик Фишналлер показал самый быстрый результат на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Лучшим среди россиян стал Александр Горбацевич, который пришел к финишу девятым. Отметим, что соревнования проходят на олимпийской трассе Игр-2018.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Д. Фишналлер (Италия) - 1.37,229 (48,607 + 48,622)

2. Лангенхан (Германия) - 1.37,378 (48,683 + 48,695)

3. Эдни (Канада) - 1.37,694 (48,811 + 48,883)

4. К. Апарйодс (Латвия) - 1.37,729 (48,723 + 49,006)

5. Кивлениекс (Латвия) - 1.37,741 (49,008 + 48,733)

6. Людвиг (Германия) - 1.37,837 (48,613 + 49,224)...

9. ГОРБАЦЕВИЧ (Россия) - 1.38,058 (49,307 + 48,751)...

14. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 1.38,246 (49,477 + 48,769)...

17. ФЕДОРОВ (Россия) - 1.38,503 (49,413 + 49,090)...

28. РЕПИЛОВ (Россия) - 1.39,488 (50,006 + 49,482)