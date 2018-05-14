Главного тренера сборной России выберут до 25 мая

Новый состав тренерского штаба сборной России будет обсуждаться и утверждаться на заседании нового состава президиума ФССР, которое будет собрано до конца следующей недели. Об этом рассказала переизбранная на пост главы организации Наталия Гарт.

– Да, первый сбор команды начинается уже 17 мая, но никакой паники нет, программа подготовки на лето утверждена, все под контролем, – отметила Гарт. – Новый состав штаба и тренерского совета будет обсуждаться на президиуме. Нам необходимо в новом составе собраться в ближайшие дни, не позже следующей недели. Там мы утвердим все списки для подачи в министерство. Согласно процедуре, кандидатуру главного тренера предлагает президент федерации. А президиум утверждает состав всего штаба. То есть я предложу, мы это все вместе обсудим. Утвердим и всем расскажем.

Напомним, что с 2015 года сборную возглавлял призер трех Олимпиад Альберт Демченко​. Но после того, как команда не выиграла ни одной награды в Пхенчхане, экспертный совет Минспорта признал работу тренерского штаба неудовлетворительной и рекомендовал сформировать его новый состав.(Антон БАБОШИН)