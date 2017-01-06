Германия выиграла эстафету на чемпионате Европы, Россия не финишировала

Сборная Германия выиграла эстафету на чемпионате Европы, который прошел в рамках пятого этапа Кубка мира. Второй стала команда Австрии, третьей – Латвия. Российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко и Андрея Богданова/Андрея Медведева не смогла завершить соревнования.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Германия (Гайзенбергер, Палик, Вендль/Арльт) – 2.42,348

2. США (Хэмлин, Уэст, М. Мортенсен/Тердимен) – 2.43,229

3. Австрия (Кастлунгер, Киндль, Штой/Коллер) – 2.43,617

Чемпионат Европы

1. Германия – 2.42,348

2. Австрия – 2.43,617

3. Латвия – 2.43,986