Гайзенбергер выиграла спринт в Инсбруке, Иванова - шестая

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Инсбруке с результатом 29,997. Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, которая показала шестое время – 30,218.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 29,997

2. Юлия Таубитц (Германия) – 29,909

3. Даяна Айтбергер (Германия) – 29,944

4. Саммер Бритчер (США) – 30,104

5. Биргит Платцер (Австрия) – 30,140

6. Татьяна Иванова (Россия) – 30,218…

9. Екатерина Батурина (Россия) – 30,291

10. Екатерина Катникова (Россия) – 30,301…

13. Виктория Демченко (Россия) – 30,379