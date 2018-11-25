Гайзенбергер выиграла спринт в Инсбруке, Иванова - шестая

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Инсбруке с результатом 29,997. Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, которая показала шестое время – 30,218.
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Спринт
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 29,997
2. Юлия Таубитц (Германия) – 29,909
3. Даяна Айтбергер (Германия) – 29,944
4. Саммер Бритчер (США) – 30,104
5. Биргит Платцер (Австрия) – 30,140
6. Татьяна Иванова (Россия) – 30,218…
9. Екатерина Батурина (Россия) – 30,291
10. Екатерина Катникова (Россия) – 30,301…
13. Виктория Демченко (Россия) – 30,379
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