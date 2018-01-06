Гайзенбергер победила на этапе Кубка мира, Иванова – 9-я

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер стала победительницей шестого этапа Кубка мира в немецком Кенигзее. По сумме двух попыток она показала время 1 минута 41,397 секунды.

Следом за ней расположились ее соотечественницы Даяна Айтбергер и Джессика Тибель.

Лучшая из россиянок Татьяна Иванова финишировала на 9-й строчке, Екатерина Батурина – на 14-й, Виктория Демченко – на 23-й.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Гайзенбергер (Германия) – 1.41,397 (50,729 + 50,668)

2. Айтбергер (Германия) – 1.41,500 (50,786 + 50,714)

3. Тибель (Германия) – 1.41,707 (50,961 + 50,746)

4. Кохер (Швейцария) – 1.41,860 (50,843 + 50,017)

5. Бритчер (США) – 1.42,160 (51,088 + 51,072)

6. Гоу (Канада) – 1.42,229 (51,156 + 51,073)

9. ИВАНОВА (Россия) – 1.42,486 (51,265 + 51,221)

14. БАТУРИНА (Россия) – 1.42,731 (51,308 + 51,423)

23. ДЕМЧЕНКО (Россия) – 2.02,091 (1.10,769 + 51,322)