Гайзенбергер одержала победу на этапе Кубка мира в Инсбруке, Иванова - четвертая

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер одержала победу на этапе Кубка мира в Инсбруке. Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, которая заняла четвертое место, уступив трем немкам.
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 1.19,619 (39,769 + 39,850)
2. Юлия Таубитц (Германия) – 1.19,665 (39,745 + 39,910)
3. Татьяна Хюфнер (Германия) – 1.19,885 (39,892 + 39,993)
4. Татьяна Иванова (Россия) – 1.19,946 (39,956 + 39,990)
5. Андреа Феттер (Италия) – 1.19,994 (40,032 + 39,962)
6. Саммер Бритчер (США) – 1.20,014 (39,991 + 40,023)
7. Виктория Демченко (Россия) – 1.20,053 (40,058 + 39,995)…
12. Екатерина Батурина (Россия) – 1.20,144 (39,967 + 40,177)
13. Екатерина Катникова (Россия) – 1.20,178 (40,039 + 40,134)
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