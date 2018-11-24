Гайзенбергер одержала победу на этапе Кубка мира в Инсбруке, Иванова - четвертая

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер одержала победу на этапе Кубка мира в Инсбруке. Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, которая заняла четвертое место, уступив трем немкам.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 1.19,619 (39,769 + 39,850)

2. Юлия Таубитц (Германия) – 1.19,665 (39,745 + 39,910)

3. Татьяна Хюфнер (Германия) – 1.19,885 (39,892 + 39,993)

4. Татьяна Иванова (Россия) – 1.19,946 (39,956 + 39,990)

5. Андреа Феттер (Италия) – 1.19,994 (40,032 + 39,962)

6. Саммер Бритчер (США) – 1.20,014 (39,991 + 40,023)

7. Виктория Демченко (Россия) – 1.20,053 (40,058 + 39,995)…

12. Екатерина Батурина (Россия) – 1.20,144 (39,967 + 40,177)

13. Екатерина Катникова (Россия) – 1.20,178 (40,039 + 40,134)