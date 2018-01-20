Гарт сообщила о переносе слушаний CAS по искам российских саночников

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что заседание в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне по искам российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой против решения Международного олимпийского комитета (МОК) лишить россиян серебряных медалей Олимпиады-2014 и пожизненно запретить участие в Играх перенесено с 24 на 25 января и пройдет в Женеве.

МОК в декабре лишил Демченко и Иванову наград Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранил от Игр за нарушение антидопинговых правил. Все дела российских атлетов, подавших апелляции на решение дисциплинарной комиссии МОК, объединены в одно и должны быть рассмотрены начиная с 22 января. Итоговое решение CAS ожидается до 31 января.

– Заседание по нашим саночникам в Спортивном арбитражном суде перенесено с 24 января на 25 января, – цитирует "Р-Спорт" Гарт. – И слушания пройдут не в Лозанне, а в Женеве. Сначала в расписании CAS нас поставили на вечер, но я надеюсь, что оно будет изменено и пройдет утром 25 января. Потому что мы должны успеть на чемпионат Европы в Латвии.

Таня должна выполнить хотя бы несколько заездов на трассе, хотя бы один перед стартом. В этот раз она поедет на чемпионат Европы практически без подготовки на трассе соревнований.