Гарт переизбрана главой Федерации санного спорта России

Наталия Гарт на проходящей в Москве отчетно-выборной конференции Федерации санного спорта России большинством голосов делегатов переизбрана главой организации на новый четырехлетний срок. Гарт была единственным кандидатом на выборах. Она возглавляет ФССР с августа 2012 года.

Ранее стало известно, что федерация также выдвинула кандидатуру Гарт в члены исполкома FIL, где она работает с 2014 года. Выборы нового состава исполкома пройдут на очередном конгрессе международной федерации, который состоится с 15 по 17 июня в Братиславе. (Антон БАБОШИН)