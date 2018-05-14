Гарт намерена продолжить работу в исполкоме международной Федерации

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт официально выдвинута кандидатом в члены исполкома FIL на еще один четырехлетний срок. Выборы нового состава исполкома пройдут на очередном конгрессе международной Федерации, который состоится с 15 по 17 июня в Братиславе.

Гарт входит в руководство FIL с 2014 года.

В понедельник в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФССР, на которой Гарт, возглавляющая организацию с 2012-го, является единственным кандидатом на пост президента. (Антон БАБОШИН)



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