11:26 31 января | САНИ

ФССР намерена провести в Сочи этап Кубка мира в 2019 году

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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт подчеркнула, что организация намерена провести в сезоне-2018/2019 в Сочи этап Кубка мира, который стал бы генеральной репетицией чемпионата мира-2020.

Ранее сообщалось, что Россия не будет претендовать на домашний этап Кубка мира по санному спорту в олимпийском сезоне.

- У нас есть серьезные намерения провести этап Кубка мира в Сочи в сезоне-2018/2019, поэтому мы обязательно будем подавать заявку, - приводит ТАСС слова Гарт. - Об этом уже извещена Международная федерация санного спорта. Этот этап должен стать генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдет у нас в 2020 году.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3984454

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RoyalHunter

надеются. что с некоторого времени ветер поменял направление? ну-ну

14:38 31 января

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