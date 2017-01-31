ФССР намерена провести в Сочи этап Кубка мира в 2019 году

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт подчеркнула, что организация намерена провести в сезоне-2018/2019 в Сочи этап Кубка мира, который стал бы генеральной репетицией чемпионата мира-2020.

Ранее сообщалось, что Россия не будет претендовать на домашний этап Кубка мира по санному спорту в олимпийском сезоне.

- У нас есть серьезные намерения провести этап Кубка мира в Сочи в сезоне-2018/2019, поэтому мы обязательно будем подавать заявку, - приводит ТАСС слова Гарт. - Об этом уже извещена Международная федерация санного спорта. Этот этап должен стать генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдет у нас в 2020 году.