FIL уверена, что в санном спорте не существует допинга

Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт заявил, что в данном виде спорта не существует допинговой проблемы. Также глава FIL отказался комментировать решение других федераций о переносе международных соревнований из России. В 2017 году по итогам расследования независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена были перенесены из России Кубок мира по конькобежному спорту, биатлону и лыжным видам спорта. В 2020 году в Сочи состоится чемпионат мира по санному спорту.

– Что касается проблемы допинга, то они есть в определенных международных федерациях, – сказал Фендт. – Но я горжусь тем, что в нашей федерации такая проблема не стоит, ее не существует, в том числе в отношении россиян. Я хотел бы подчеркнуть, что моя сфера деятельности – наша международная федерация и национальные федерации, которые входят в нее. Что касается решений других федераций, лишающих Россию турниров, я бы хотел отказаться от комментариев.