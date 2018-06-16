Фендт переизбран на пост главы Международной федерации санного спорта

Немец Йозеф Фендт переизбран на пост президента Международную федерацию санного спорта (FIL), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации санного спорта России (ФССР). Полномочия 70-летнего функционера будут действовать до 2022 года, он возглавляет международную федерацию с 1994 года.

Выборы главы FIL и членов исполкома организации проходят во время отчетно-выборного конгресса в Братиславе. В нем принимают участие 115 делегатов из 33 стран.

Вице-президентами FIL стали Харальд Штайер, Эйнарс Фогелис и Клейр Дель Негро. Позднее пройдут выборы в исполком федерации. Одним из кандидатов является президент ФССР Наталия Гарт.