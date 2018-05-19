Этап Кубка мира пройдет в Сочи с 22 по 24 февраля 2019 года

Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) на заседании организации принял решение провести заключительный этап Кубка мира 2018/19 по санному спорту на олимпийской трассе в Сочи. Как сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин, соревнования пройдут с 22 по 24 февраля.

Исполком FIL проходил с 17 по 18 мая в Осло. В течение двух дней участники заседания обсуждали подготовку к отчетно-выборному конгрессу, который пройдет в середине июня в Братиславе. Также был утвержден календарь на следующий сезон.

- Сочи в следующем сезоне станет местом проведения заключительного этапа Кубка мира по санному спорту, - цитирует ТАСС Тюрина. - Соревнования пройдут с 22 по 24 февраля 2019 года. России было очень важно после достаточно длительного перерыва провести у себя этап Кубка мира по причине того, что в 2020 году в Сочи пройдет чемпионат мира по санному спорту.

Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по санному спорту в 2016 году. Чемпионат мира, который станет главным стартом следующего сезона, пройдет с 25 по 27 января 2019 года в немецком Винтерберге.