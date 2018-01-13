Эггерт и Бенеккен выиграли этап Кубка мира в Оберхофе, Денисьев и Антонов - восьмые

Немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен выиграли этап Кубка мира в Оберхофе. Лучшими из россиян стали Александр Денисьев и Владислав Антонов, которые заняли восьмое место.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) – 1.21,535 (40,774 + 40,761)

2. Вендль/Арльт (Германия) – 1.21,542 (40,719 + 40,823)

3. Пенц/Фишлер (Австрия) – 1.22,033 (41,041 + 40,992)

4. Гойеке/Гамм (Германия) – 1.22,083 (40,986 + 41,097)

5. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) – 1.22,122 (41,049 +41,073)

6. Штой/Коллер (Австрия) – 1.22,356 (41.112 + 41,244)

8. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) – 1.22,421 (41,218 + 41,203)

13. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) – 1.23,096 (41,734 + 41,362)

22. ЮЖАКОВ/ПРОХОРОВ (Россия) – 1.58,772 (41,371 + 1.17,401)