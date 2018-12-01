Эггерт и Бенеккен стали лучшими в соревновании двоек в Уистлере

Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенеккен стали победителями этапа Кубка мира в канадском Уистлере с результатом 1.16,691 по сумме двух попыток. Лучшей российской двойкой стала пара Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, которая показала восьмое время.

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) – 1.16,691 (38,386 + 38,305)

2. Гойеке/Гамм (Германия) – 1.16,710 (38,403 + 38,307)

3. Вендль/Арльт (Германия) – 1.16,720 (38,428 + 38,292)

4. Штой/Коллер (Австрия) – 1.16,874 (38,351 + 38,523)

5. Уокер/Снит (Канада) – 1.16,875 (38,507 + 38,368)

6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) – 1.16,932 (38,534 + 38,398)…

8. Кашкин/Коршунов (Россия) – 1.16,986 (38,617 + 38,369)…

10. Южаков/Прохоров (Россия) – 1.17,074 (38,553 + 38,521)