Двойка Эггерта выиграла этап Кубка мира в Лиллехаммере, Денисьев и Антонов – шестые

Двойка Райнхарда Эггера стала победителем этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Они преодолели дистанцию за 1 минуту и 34 секунды.
Вторыми стали саночники Пенц и Фишлер, замкнули тройку лидеров Вендль и Арльт. Лучший результат среди россиян показали саночники Денисьев и Антонов, котоыре заняли шестое место.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Эггерт/Бенеккен (Германия) – 1.34,586 (47,283 + 47,303)
2. Пенц/Фишлер (Австрия) – 1.34,716 (47,374 + 47,342)
3. Вендль/Арльт (Германия) – 1.35,101 (47,487 + 47,614)
4. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) – 1.35,306 (47,667 + 47,369)
5. Гудрамович/Калниньш (Латвия) – 1.35,496 (47,710 + 47,786)
6. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) – 1.35,524 (47,779 + 47,745)
10. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) – 1.35,707 (47,844 + 47,863)
15. ЮЖАКОВ/ПРОХОРОВ (Россия) – 1.37,846 (47,814 + 50,032)
greyk
Почему в разделе Бобслей?
16:25 20 января
andrej-ak
это сани, а не бобслей
16:24 20 января