Двойка Эггерта выиграла этап Кубка мира в Латвии, Денисьев и Антонов – 8-е

Немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен стали победителями в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Сигулде. Они преодолели дистанцию за 1 минуту 23,364 секунды.

Второе место занял латвийский экипаж Андриса Сикса. Третьими стала двойка Тобиаса Вендля. Лучшими из россиян стали Денисьев и Антонов, которые заняли восьмое место.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Двойка

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) – 1.23,364 (41,660 + 41,704)

2. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) – 1.23,419 (41,716 + 41,703)

3. Вендль/Арльт (Германия) – 1.23,590 (41,740 + 41,850)

4. Гудрамович/Калниньш (Латвия) – 1.23,772 (41,947 + 41,825)

5. Пенц/Фишлер (Австрия) – 1.23,776 (41,940 + 41,836)

6. Ридер/Растнер (Италия) – 1.23,920 (41,989 + 41,931)

7. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) – 1.23,923 (41,939 + 41,984)

13. ЮЖАКОВ/ПРОХОРОВ (Россия) – 1.24,428 (42,039 + 42,389)

18. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) – 1.24,877 (42,814 + 42,063)

Зачет Кубка мира – здесь