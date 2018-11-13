Денисьев и Антонов пропустят первые этапы Кубка мира

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов, выступающие в двойке, пропустят первые этапы Кубка мира, который стартует в австрийском Иглсе 23 ноября. Это обусловлено медицинскими показателями серебряных призеров Олимпиады-2014.

– К сожалению, у нас по состоянию здоровья выбыла двойка Денисьев/Антонов, Александр не полностью прошел процесс восстановления, – цитирует РИА Новости начальника сборной России Артема Петракова. – И по медицинским причинам экипаж не сможет принять участия в первых четырех этапах Кубка мира. Надеемся, что восстановление Александра пройдет быстро. Скорее всего, они будут выступать с января, после четвертого этапа, который пройдет в США.