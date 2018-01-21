Денисьев и Антонов - четвертые на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшими стали австрийцы Петер Пенц и Герг Фишлер.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
Спринт
1. Пенц/Фишлер (Австрия) - 29,910
2. Вендль/Арльт (Германия) - 29,970
3. М. Мортенсен/Тердимен (США) - 30,050
4. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) - 30,056
5. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) - 30,058
6. Наглер/Малльер (Италия) - 30,109...
8. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) - 30,207...
10. ЮЖАКОВ/ПРОХОРОВ (Россия) - 30,290
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/luge/ratings/2017-2018/195_0/