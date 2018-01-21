Денисьев и Антонов - четвертые на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшими стали австрийцы Петер Пенц и Герг Фишлер.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

Спринт

1. Пенц/Фишлер (Австрия) - 29,910

2. Вендль/Арльт (Германия) - 29,970

3. М. Мортенсен/Тердимен (США) - 30,050

4. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) - 30,056

5. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) - 30,058

6. Наглер/Малльер (Италия) - 30,109...

8. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) - 30,207...

10. ЮЖАКОВ/ПРОХОРОВ (Россия) - 30,290