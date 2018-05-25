Демченко займет пост старшего тренера сборной России

Бывший главный тренер сборной России Альберт Демченко будет назначен на пост старшего тренера с нового сезона. Ранее стало известно, что функции главного тренера, которые выполнял Демченко последние три года, возьмет на себя тренерский совет ФССР.

- Согласно поданным в Министерство спорта России спискам, моя должность теперь старший тренер, - цитирует ТАСС Демченко. - Буду, как и прежде, отвечать за специальную подготовку - за то, что связано с трассой, инвентарем.

У нас усиливается индивидуальная ответственность, каждый тренер отвечает за своих спортсменов, занимается их инвентарем, отвечает за общефизическую подготовку. Планируется, что я буду заниматься пятью саночниками- одиночниками. Это Роман Репилов, Даниил Лебедев, Екатерина Батурина, Виктория Демченко и Олеся Михайленко. А также двумя экипажами: Александр Денисьев - Владислав Антонов и Всеволод Кашкин - Константин Коршунов.

Что касается изменений в структуре управления сборной, то хорошо, что они начнут действовать в первый сезон после Олимпиады. Попробуем работать в таком режиме, а в конце сезона станет понятно, насколько эффективны эти перемены.